"حالة نفور" تزيد شعبية كلوب هاوس.. هل بالإمكان حظر التطبيق النخبوي في الدول العربية؟

2021/03/25 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتحول الأسر الحاكمة في الخليج لملكيات دستورية؟ وكيف وضع البدون في الكويت؟ ولماذا تغير الموقف التركي تجاه دول المنطقة؟ هل يحكم الحوثي اليمن؟ وما وضع مستشفيات الأردن بعد حادثة السلط؟ وماذا بعد إلغاء انتخابات الخارج في العراق..جميع هذه الموضوعات وغيرها جرت في تطبيق كلوب هاوس عبر محادثات مباشرة في "غرف" رقمية لمستخدمين ربما يواجهون المخاطر إذا اجتمعوا وجها لوجه في دولهم لمناقشة هذه القضايا.

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