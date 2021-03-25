حصيلة ضخمة للإصابات الجديدة بفيروس

2021/03/25 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 815 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 6500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 6500 إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4700 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.8%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 69 ألف شخص، 484 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و128 شخصًا.

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