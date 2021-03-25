2021/03/25 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

1139 مشاهدة

اعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، تمديد تعليق الدوام في المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان المقبل، باستثناء الصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (25 اذار 2021)، انه وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، قررت الوزارة في اجتماع بحضور الوزير ووكيل وزير التربية والمدراء العامون ونتيجة لزيادة عدد الاصابات والوفيات بكورونا، ما يلي:

1- استمرار اغلاق جميع صفوف المراحل الدراسية التابعة لوزارة التربية الحكومية وغير الحكومية باستثناء المرحلة الـ 12 الاعدادي ولغاية 8-4-2012، وسيكون حضور الطلبة لاداء امتحانات الفصل الاول و امتحانات الـ ( 20 درجة) التحريرية للفصل الثاني في المدارس الحكومة والاهلية.



بعدها ستقيم اللجنة العليا لمواجهة كورونا الوضع الصحي في الاقليم.

2- جميع المدارس التي اجرت امتحانات الفصل الاول وامتحانات الـ (20) درجة، يتم تمديد تعطيل الدوام فيها الى الـ 8 من شهر نيسان المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في العراق تقرر ايقاف دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة في العراق تقرر ايقاف دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).