مفوضية الانتخابات تكشف اعداد الاحزاب المجازة ومخالفات في تسليحها

2021/03/25 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخميس، ارتفاع عدد الاحزاب المجازة الى 249 حزبا، وتسجيل مخالفات في تمويل وتسليح الاحزاب.

وقال مسؤول إعلام دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية علي عباس الموسوي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (25 اذار 2021)، إن "عدد الاحزاب المجازة بلغ 249 حزبا مجازا لغاية الآن، فيما بلغ عدد الأحزاب في قيد التسجيل 64 حزبا".

واضاف، انه "تمت المصادقة على 30 تحالفا سياسيا منها 25 في الفترة السابقة بانتخابات 2018، و 5 تحالفات جديدة تمت المصادقة عليها خلال الأيام الماضية".

واوضح، أن "ضوابط تسجيل الأحزاب قانونية وتستند الى قانون تسجيل الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ، لذلك نحن نعمل وفق ضوابط محددة".

وأشار إلى أن "متابعة وتقويم الأحزاب جانب مهم في دائرتنا، إذ أن أكثر من 70 % من عمل الدائرة يتركز على متابعة الأحزاب في كل الاتجاهات كالمالية والتمويل والتبرعات وتسليح الاحزاب وإعلامها وكل ما يصدر منهم من تصريحات و مواقع الاحزاب، كلها في الرصد والتقويم"، مؤكدا أنه" تم تسجيل مخالفات كانت شكلية، ولم نسجل مخالفات تمويل".

ا.ح

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