ايران والعراق يبحثان تعزيز العلاقات وفرص التعاون الثنائي

2021/03/25 | 17:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الإيراني، وذلك خلال استقباله السفير الايراني لدى بغ...

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