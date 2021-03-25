2021/03/25 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات الاسبوع الثقافي اليوم الخميس 25/3/2021 في السليمانية عاصمة اقليم كوردستان الثقافية، تحت شعار (عاصمة الثقافة تعرض الجمال).

وتستمر فعاليات الاسبوع الثقافي لمدة 6 ايام، ابتداء من 25 آذار 2021، ولغاية 1 نيسان 2021، من الساعة العاشرة وحتى السادسة مساء وبشكل يومي، وتتضمن فعاليات فنية متنوعة.

PUKmedia تصوير: دانا حمه غريب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. فعاليات الاسبوع الثقافي في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. فعاليات الاسبوع الثقافي في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).