العمل تؤكد استعداداتها لتوقيع مذكرة للتعاون المشترك مع إيران

2021/03/25 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، استعداداتها لتوقيع مذكرة التفاهم المشترك مع الجانب الإيراني.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بحث مع السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارتي العمل العراقية والايرانية".وأكد الركابي لدى لقائه مسجدي على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وايران ومستوى التعاون الذي شمل قطاعات كبيرة اقتصادية وسياسية ومجتمعية" مشيرا الى ان "العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في كل المجالات وتسهم في استقرار المنطقة ".واوضح الركابي وفقاً للبيان "ان وزارة العمل على استعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني وستزود السفارة بصورة عن المذكرة التي توصلنا لها بعد التفاوض بين وفدي الوزارتين في وقت سابق" لافتاً "الى انه سبق وان عقد لقاءً عبر دائرة الكترونية مع وزير العمل الايراني وتم التوصل الى صيغة تعاون ثنائية تمثلت بهذه المذكرة".واعرب عن الأمل " في عقد لقاء بين الوزارتين في وقت قريب لتوقيع مذكرة التفاهم وتنفيذ البنود كافة التي تضمنتها وخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين ملاكات الوزارتين".من جانبه عبّر السفير الايراني "عن ارتياحه لمخرجات اللقاء واستعداده لفتح آفاق التعاون المشترك مع الوزارة وتقديم كل ما يخدم الشرائح التي تنطوي تحت مظلتها" مؤكداً بأن " الجانب الايراني حريص على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين".

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