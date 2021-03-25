جوني ديب يعوّل على القضاء الأميركي بعد خسارته الدعوى في لندن

2021/03/25 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – رفض القضاء البريطاني الخميس منح النجم الهوليوودي جوني ديب الحق في محاكمة بالاستئناف بعد خسارته الدعوى ضد “ذي صن” التي وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد، وبات الممثل الأميركي يأمل حاليا تلميع صورته أمام القضاء الأميركي.وإثر محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع كشفت تفاصيل محرجة عن حياته، خسر […]

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