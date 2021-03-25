جنين ينمو خارج الرحم

2021/03/25 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس خيالا علميا.علماء بمعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل تمكنوا من إنجاح نمو جنين خارج رحم الأم.

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