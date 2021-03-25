وزير العدل والسفير الامريكي يبحثان استرجاع اثار العراق

2021/03/25 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل في الحكومة الاتحادية سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.

وذكر اعلام وزارة العدل في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن وزيرها سالار عبد الستار بحث مع ‏السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، أوجه ‏التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات ‏القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب.

واشار عبد الستار خلال استقباله للسفير الامريكي، حسب البيان، ‏إلى عمق العلاقات الثنائية والستراتيجية بين بغداد ‏وواشنطن"، مبينا "أهمية الاستمرار بالتعاون ‏المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق ‏الانسان وقطاع العدالة.‎

وبحث الجانبان، ايضا، اهمية الاتفاق على اتخاذ ‏الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم ‏الامريكية وكذلك السعي لاسترجاع الاثار العراقية ‏وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي ‏الرافدين‎

PUKmedia اعلام وزارة العدل‎

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