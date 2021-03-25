نفط البصرة والحدود يتأهلان للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق

2021/03/25 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتأهل فريقا نفط البصرة والحدود، اليوم الخميس، للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق.وتمكن فريق نفط البصرة من التأهل لدور الربع النهائي لمسابقة كأس العراق بعد فوزه على فريق القاسم بهدف نظيف سجله المحترف الليبي مهند المبروك بالدقيقة 87.فيما تغلب فريق الحدود على فريق النفط بركلات الترجيح مما حقق تأهله لدور الربع النهائي لمسابقة كأس العراق".

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