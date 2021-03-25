2021/03/25 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني هبطت قيمة “البيتكوين”، اليوم الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، هبطت عملة “البيتكوين”، في بورصة Binance، بنسبة 9.47% إللا 51408 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “البيتكوين” تشهد هبوطاً حاداً بتداولات الخميس المركز الخبري الوطني.

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