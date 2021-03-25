القبض على مجرم الكتروني خطير في ذي قار

2021/03/25 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، القبض مبتزر للفتيات عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الحبوبي بحجة امتلاكه مؤسسة خيرية لمساعدة الفقراء.

وذكرت القيادة في بيان تلقى موقع NRT عربية، نسخة منه، اليوم (25 اذار 2021)، ان "شرطة ذي قار تمكنت من القاء القبض على متهم من سكنة محافظة النجف يقوم من خلال حسابات وهمية عبر الفيسبوك بابتزاز الفتيات وارغامهن على دفع مبالغ مالية وجمع تبرعات بحجة امتلاكه مؤسسة خيرية لمساعدة الفقراء".

واضاف، ان "دوريات الشرطة استطاعت القبض عليه في منطقة الحبوبي وسط الناصرية وعرضت اوراقه التحقيقية على قاضي التحقيق وتم توقيفه وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

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