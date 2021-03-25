المالية تعقد اجتماعا لبحث تمويل الموازنة

2021/03/25 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

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عقدت وزارة المالية، الخميس، اجتماعا موسعا للجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من وكيل الوزارة ومستشار رئيس الوزراء والمدراء العامين للوزارات الاخرى.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (25 اذار 2021)، أن "الاجتماع عقد برئاسة وزير المالية على عبدالامير نوقش فيها آليات رسم استراتيجية الموازنات العامة وسبل إصلاح تطوير الأنظمة المعتمدة بإعداد استراتيجيات الموازنات للأعوام المقبلة بما ينسجم وحاجة الاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".

واضاف، البيان، ان "وزير المالية شدد على تركيز استراتيجية الموازنة القادمة نحو تفعيل الجانب الاستثماري وتعظيم الموارد المالية غير النفطية وتحديد الإيرادات والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق أفضل أداء وفق الخطط والتوقيتات الموضوعة".

واوضح، ان "علاوي دعا إلى وضع آليات مناسبة للتمويل وإشراك القطاع الخاص واعتماد انجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتقديم تقرير عن المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها من قبل دائرة الدين العام".

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