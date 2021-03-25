2021/03/25 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، بإعطاء الأولوية بتوزيع لقاح كورونا، الى المتقاعدين من منتسبي وزارة الصحة، والاساتذة المنسبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الصحية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد من وزير الصحة بشأن توزيع لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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