الصحة تتوقع زيادة اعداد المصابين بكورونا وبحالات حرجة خلال الايام المقبلة

2021/03/25 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..توقعت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع معدل الاصابات وبحالات خطرة جدا خلال الايام المقبلة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ/المعلومة/ ان “الطفرة باعداد الاصابات الى 6 الاف اصابة مؤخرا ليس بالمستغرب وكنا قد حذرنا منه في وقت سابق نتيجة عدم الالتزام”.

واضاف ان “ما يزيد من خطورة الوضع هي اصابات الاطفال والاصابات الخطرة في صفوف الشباب وكبار السن نتيجة السلالة الجديدة التي تشهد ارتفاعا كبيرا بعدد المصابين بها”.

وتوقع البدر “تزايد الاعداد للمصابين خلال الايام المقبلة في ظل عدم التزام المواطنين بلبس الكمامات واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية”، مبينا ان “اغلب توجيهات الصحة ولجنة الصحة والسلامة لم يلتزم بها المواطن مما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات”.انتهى25و

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