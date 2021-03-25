2021/03/25 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل نفط خام البصرة الخفيف ارتفاعا في سعره، في حين تراجع خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المُصَدر إلى اربعة وستين دولارا فاصلة ثلاثة وتسعين سنتا للبرميل..



بينما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل تسعة وخمسين دولارا فاصلة واحدا وعشرين سنتا للبرميل.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت ثلاثة وستين دولارا، وخام غرب تكساس تسعة وخمسين دولارا فاصلة اثنين وسبعين سنتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 64.93 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 64.93 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).