وصول أولى شحنات لقاحات فيروس

2021/03/25 | 18:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الوزارة عن تفاصيل التعاقدات مع شركات اللقاحات

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول أول وجبة من لقاح "أسترازينيكا" إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، إنّ "أول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم إلى العراق بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعًا"، موضحًا أنّ "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس وبإشراف منظمة الصحة العالمية".

وأضاف البدر، أنّ "العراق تعاقد على لقاح سينوفارم الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنيك V الروسي بمليون وفايزر بـ 3 ملايين جرعة".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، إلى "التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لأخذ اللقاح".

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