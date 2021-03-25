الصحة العراقية تسجل 6513 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4781 حالة ووفاة 33 مصابا

2021/03/25 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

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يواصل الموقف الوبائي في العراق تسجيل أرقاما قياسية بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ستة الاف وخمس مئة وثلاث عشرة إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات ثمان مئة وخمسة عشر ألفا.وفيما يخص أعداد الوفيات، سجلت الوزارة وفاة ثلاثة وثلاثين شخصا ليرتفع العدد الكلي لضحايا الجائحة منذ بدء تفشيها في العراق إلى أربعة عشر ألفا ومئة وثمانية وعشرين حالة.

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