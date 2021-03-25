أن لا تكون عميلا لن يجعلك بالضرورة وطنيا - جعفر المظفر

2021/03/25 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر ما زلنا حقا بحاجة إلى تعريف حقيقي ودقيق لمعنى الوطنية ومعنى العمالة, إذ رغم كل المآسي التي مرت بنا, وعلى يد حكامنا الثوريين بالذات, فإننا ما زلنا نتداول تلك الثقافة التي تقول إن معنى الوطنية هو أن لا تكون عميلا للأجنبي, وهو تعريف يصلح لأن يكون شعارا مخابراتيا لا شعارا سياسيا, وبهذا التجريد والتحريف والتبسيط فقد سهل الفكر السياسي العربي لمجاميع اللصوص والمخادعين أن يكونوا وطنيين وحتى أن يكونوا قاد ......





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