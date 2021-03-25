الفيتامينات والمكملات الغذائية - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/25 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.تؤدي الفيتامينات والأعشاب والمكملات الغذائية دوراً هاماً في سلامة صحتنا؛ لذلك، سنتناول في هذه المحاضرة الطريقة التي تمكنك من معرفة كيفية اتخاذ القرار الصائب إزاء اختيار أي من المنتجات الطبيعية الجيدة وذلك استناداً إلى أدلة قوية وكذلك كيف لك أن تختار أفضل ا ......





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