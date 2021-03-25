إنقلاب - عباس علي العلي

2021/03/25 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي رأيت هذا الصباح عربة تجر حمارا في الطريقلم أحفل بالمنظرفكل شيء ممكن أن يكونإلا أن تسمع من داخل النهر الصغير سمكة تصهل مثل الخيلوالشمس طالعة في كبد السماءتلتحف بغطاء سميكالناس لم تعد تفهم ما يدورفكلهم يمشي على يديهأبواب بيوتنا تحولت للسقوفوالشبابيك مغلقة جيداخوفا من أن تسرق الجدرانأو يأكلها خروفتحسست جسديلا شيء فيه يؤكد الوجودأنا حالم< ......





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