هندي يقتل زوجته واهلها بطريقة استوحاها من مخابرات نظام صدام

2021/03/25 | 18:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة ..اعترف رجل هندي يبلغ من العمر 37 انه قام بقتل زوجته واهلها بسم الثاليوم الكيميائي مستلهما ذلك مما فعلته مخابرات نظام صدام في تنفيذ الاغتيالات للقضاء على معارضي النظام السياسيين.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المتهم ويدعى فارون أرورا تم القاء القبض عليه من قبل الشرطة الهندية بزعم محاولته قتل أهل زوجته وزوجته في دلهي باستخدام عنصر الثاليوم الكيميائي بعد ابلاغ صهره عنه والبالغ من العمر 62 عاما “.واضافت انه ” وفي شكواه اتهم الصهر زوج ابنته فارون قام بطبخ سمك مغطى بالثاليوم وقدمه لأفراد اسرة الزوجة، فيما قال مسؤول كبير في الشرطة ان أرورا لم يأكلها بنفسه ، ولم يطعم نفس الشيء لطفليه التوأم”، مبينا مضيفًا أن زوجة أرورا كانت في غيبوبة منذ شباط الماضي بينما توفيت شقيقة زوجته في نفس الوقت تقريبًا، وقد تم إجراء اختبار طبي الجثث ، ووجدوا مستويات مرتفعة من الثاليوم في دمهما”.وتابع ان ” الشرطة داهمت منزل المشتبه به وعند فحص جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، عثر على صفحات ويب متعلقة بسم الثاليوم في سجل التصفح والعديد من المواد المتعلقه وقال الضابط انه تحدث عن استخدام صدام حسين للسم للقضاء على منافسيه “.كشف تحقيق مفصل أن أرورا قد طلب الثاليوم من خلال صيدلي على الإنترنت بعد أن ادعى أنه ووالد زوجته كانا يصنعان دواءً لمعالجة فايروس كورونا، حيث تعرف الشخص الذي سلم الطرد على القاتل بعد اجراء المعاينة “.



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