2021/03/25 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الخميس، تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية اعتباراً من 5 نيسان المقبل ولمدة يومين في الأسبوع.

وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص في بيان صحفي، إن “هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحا الى الساعة 3 عصرا اعتبارا من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021 في اطار الجهود الرامية الى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية”.

وأضاف أن “زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم”، مشيرا إلى أن “سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول اذ حسب تقارير صندوق النقد العربي فان سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول”.

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