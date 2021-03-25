يوكساكداغ: سنستمر في النضال عن اتفاقية اسطنبول

2021/03/25 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، فيكان يوكساكداغ، انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.

وأوضحت يوكساكداغ المعتقلة عبر تدوينة لها على حسابها الرسمي على (تويتر)، أنهم سيستمرون في النضال والكفاح عن اتفاقية إسطنبول في الشارع.

وأضافت الزعيمة الكوردية: حان الوقت لمزيد من المقاومة والتضامن من أجل عدم السماح بمرور هجمات السلطة التي لا تتحرك في ظل قتل واغتصاب النساء.

ونقل حزب الشعوب الديمقراطي قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول إلى مجلس أوروبا.



كما رفع حزب الشعب الجمهوري دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار، وأعلن علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن حزب سيلجأ أيضا لمجلس الدولة لإلغاء القرار.

وكان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن تركيا "دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لاتريدها".

ويأتي تصريح المسؤول التركي المدافع عن الانسحاب من الاتفاقية رغم تزايد معدلات العنف ضد النساء في تركيا.

PUKmedia متابعة

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