وزير الصحة يوجه بإعطاء الأولوية بتوزيع لقاح كورونا لهذه الفئتين

2021/03/25 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، بإعطاء الاولوية بتوزيع لقاح كورونا الى المتقاعدين من منتسبي الوزارة والمنسبين من وزارة التعليم.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التميمي وجه بإعطاء الأولوية بتوزيع لقاح كورونا الى المتقاعدين من منتسبي الوزارة والأساتذة المنسبين من وزارة التعليم العالي في المؤسسات الصحية لدورهم بتقديم الخدمات الى المواطنين طيلة فترة خدماتهم بالمؤسسات الصحية".

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