أمانة بغداد تعلن تفاصيل مشروع توأمة العاصمتين العراقية والآذرية

2021/03/25 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث امين بغداد علاء معن، مع القائم باعمال السفارة الاذربيجانية نصير ممدوف، الخميس، فكرة التوأمة بين العاصمتين بغداد وباكو، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجانبين.

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وذكرت الامانة العامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 اذار 2021)، أنه "رحب أمين بغداد المعمار علاء معن بمشروع توأمة مدينتي بغداد وباكو عاصمتي العراق واذربيجان، جاء ذلك خلال استقباله في مقر أمانة بغداد القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية في العراق نصير ممدوف".

وبحث الطرفان "سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين بغداد وباكو في عدد من المجالات".

وأضاف البيان ان "ممدوف استعرض تاريخ العلاقات بين البلدين التي تمتد لأكثر من مئة عام ، مضيفا : ان باكو تتطلع لتوطيد هذه العلاقات من خلال الجانب الثقافي"، مؤكدا أن "العلاقات بين الشعوب تنمو من خلال زيادة التعاون الثقافي وتطويره".

ونقل البيان "رغبة الجانب الأذربيجاني بتوأمة العاصمتين بغداد وباكو واقامة نصب في أحدى ساحات بغداد لأحد أشهر الشعراء الأذريين محمد فضولي البغدادي المولود سنة 1494 في كربلاء"، موضحا أن "ذلك سيزيد من أواصر العلاقات الثنائية وزيادة التبادل الثقافي والفني".

من جهته عبر معن عن "سعادته بهذا اللقاء"، قائلا: "نحن سعداء بهذا اللقاء المهم وان العاصمتين تربطهما عدة مقومات وتتشابهان بكثير من الجوانب".

واكد أن "فكرة التوأمة بين العاصمتين فكرة مرحب بها ونحن نتطلع لتبادل الخبرات وخاصة فيما يخص المحافظة على البيوت التراثية والأستعانة بالفنيين والحرفيين الأذريين بهذا المجال".

وأضاف البيان أن "المعمار علاء معن أوضح أن مركز حيدر عليف في العاصمة باكو هو عمل معماري مهم من تصميم المعمارية عراقية الأصل زها حديد وكذلك اليوم يشيد مبنى البنك المركزي العراقي وهو من تصميم المعمارية ذاتها".

ودعا معن المعماريين والشركات والمكاتب الاستشارية الأذربيجانية الى "المشاركة بالمؤتمر الدولي المقرر أقامته خلال هذا العام لتطوير العاصمة بغداد".

وبحسب البيان، قدم "الضيف نصير ممدوف الى أمين بغداد المعمار علاء معن هدية تذكارية عبارة عن عمل يدوي من الفلكلور الأذري الشعبي تعبيرا عن أصالة عاصمتي البلدين العراق وأذربيجان".

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