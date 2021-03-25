الأردن وإسرائيل

2021/03/25 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل الملك عبد الله الأول المؤسس لإمارة شرق الأردن على أبواب المسجد الأقصى في القدس، حين كانت الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الأردن.

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