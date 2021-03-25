الركابي: وجود السفارة الأميركية أصبح يمثل مصدر رعب للمواطنين

2021/03/25 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي إن وجود السفارة الأميركية في بغداد أصبح يمثل مصدر رعب للمواطنين كونها تمارس اعمالا خارج السياقات الدولية.

وأوضح الركابي أن السفارة الأميركية خالفت مبادئ الدبلوماسية بشكل فاضح وأن الأفعال التي تقوم بها السفارة وتدخلاتها لا تدخل ضمن نطاق العمل الدبلوماسي وخارج جميع المواثيق والأعراف، مشيرا الى أنها لم تعد مؤسسة مختصة بتبادل العلاقات او التباحث الدبلوماسي.

وجاءت تصريحات الركابي بالتزامن مع تصعيد خطير للفصائل المسلحة في شوارع بغداد ضد الوجود الأميركي في العراق.

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