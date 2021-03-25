2021/03/25 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة خلفت جرائم الأرهاب لدى البعض إنطباعا بأن الإسلام، كدين، منتج تلقائي وبالضرورة للعنف والإرهاب والتمييز بين البشر، وانه لا يمكن ان يستجيب لروح العصر، ويتحول الى طاقة روحية إيجابية تحث على السلام والتعاون والمحبة.ويستند أصحاب هذه التصورات على نصوص إسلامية مقدسة تستثير العنف، وعلى حوادث دموية طبعت أغلب مراحل التأريخ الأسلامي.



نقطة الضعف الخطيرة في هذا التصور ان أصحابه يغفلون ان الدين، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام والعنف - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسلام والعنف - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).