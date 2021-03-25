تخليدا للمناضلات والمناضلين / نوّال السّعداوي رحلة الخلود الأبديّ. - الطايع الهراغي

2021/03/25 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي تخليــدا للمنــاضلات والمناضليــن// نـوّال السّعــداوي رحلة الخلود الأبديّ " العقــل لابكــون عقــلا إلاّ إذا كــان نقديّــا " جـــورج طـرابيشـــي " لا يوجد ما هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب " ......





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