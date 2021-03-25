2021/03/25 | 18:48 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 مارس 2021 | 06:42 مساءً

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وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية تنهي استعدادها لزيارة النصف من شعبان

اعلنت وزارة النفط ومن خلال شركة توزيع المنتجات النفطية خططها الخاصة لإستقبال زيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) وتأمين انواع المحروقات للمواكب المشاركة في هذه الزيارة لتقديم افضل الخدمات للزائرين .



وصرح رئيس مجلس ادارة شركة التوزيع الاستاذ حسين طالب ان الاستعدادات تضمنت اربعة محاور رئيسية هي الادارية والتوزيعية والصحية والوقائية بالاضافة الى الفنية نظراً للظرف الراهن وتداعيات الوباء وشكلت فرق عمل من ملاكات فرع الشركة في محافظة كربلاء حيث تجري مراسم الزيارة .



بدوره أفصح مدير فرع كربلاء المهندس حسين الخرسان في حديث صحفي لاذاعة العتبة الحسينية المطهرة ان الخطة تضمنت التنسيق المباشر مع مقر الشركة التي لم تدخر جهدا لدعم واسناد فرع كربلاء بالمشتقات النفطية خلال الزيارات المليونية لتوفير 5000 متر مكعب من البنزين و3000 متر مكعب من النفط الابيض و5000 متر مكعب من زيت الغاز توضع في مستودع كربلاء النفطي كخزين خاص للزيارة مضيفتً ان الخطة تضمنت زيادة الحصة المقررة من الغاز السائل لتكون 400 طن من الغاز السائل يوميا طيلة فترة الزيارة فضلاً عن زيادة تجهيز المخابز والافران والدوائر الخدمية بنسبة 25% من الحصص الشهرية لمنتجات النفط الابيض وزيت الغاز ، فيما أشار الى تخصيص 20 حوضية لنقل منتجات زيت الغاز الى المحافظة .



يذكر ان وزارة النفط وعبر شركة التوزيع تقوم باستعداداتها الكاملة للزيارات الدينية والمناسبات المختلفة وتقوم على عاتقها بتوفير كل ما من شأنه ان يوفر افضل خدمة للزائرين الكرام .

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