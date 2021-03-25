الداخلية: الحشد الشعبي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة

2021/03/25 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في إطار المهام التنفيذية وواجباتها المنصوص عليها دستوريا المرتكزة بالأساس على حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة والظواهر الخارجة عن القانون، تود وزارة الداخلية أن تبين أنها ماضية في عملها بجوانبه الأمنية والعسكرية والخدمية".وأشار إلى أن "الوزراة لن تدخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام واشعار مواطنينا الكرام بالطمأنينة وهيبة الدولة وعراقة مؤسساتها شاهدها في ذلك ملفات عديدة حسمت أغلبها ولا زال العمل جار في القسم الآخر منها وصولا إلى غلقه وحسمه وفقا للضوابط والإجراءات القانونية". وأكدت أن "هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة التي تدعم جهود وزارة الداخلية وتساندها في كل ما يعزز السلم المجتمعي وترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني قد يقدم عليه البعض.ولفت إلى أن " الداخلية ستضل وكما عهدها أبناء الشعب العراقي صمام أمان العراق وسيادته وحفظ أمن واستقرار أبنائه".

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