الكاظمي: القصد من استعراض اليوم ’إرباك الوضع’ وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي

2021/03/25 | 18:52 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي: استعراض اليوم الهدف منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي

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