مقتل طالب مدرسة بطريقة بشعة في البصرة

2021/03/25 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا في محافظة البصرة، الخميس، بأن مجهولين دهسو طالبا بسيارتهم ولاذو بالفرار.

وقال مراسلنا اليوم (25 اذار 2021) ان "طاب ثانوية في مدينة البصرة تم دهسه من قبل مجهولين بعد عودته من أداء امتحان نصف السنة على طريق البصرة – الزبير".

واضاف مراسلنا ان "شهود عيان اكدو بان سائق العجلة التي دهسته لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

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