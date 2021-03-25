2021/03/25 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..قررت الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، استبعاد شخصين من انتخابات اللجنة.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة العامة، للجنة الاولمبية قررت استبعاد كل من مصطفى جبار علك و قاسم الواسطي من انتخابات اللجنة الاولمبية.واوضح ان الاستبعاد جاء كون الشخصين كانا من ضمن كتلة سرمد عبد الاله، الرئيس المنتخب السابق للجنة الاولمبية.ويستمر المؤتمر الانتخابي الاولمبي حتى مساء يوم غد الجمعة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد شخصين من الانتخابات الاولمبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد شخصين من الانتخابات الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).