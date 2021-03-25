هجوم إيراني يستهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

2021/03/25 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت "قناة 12" الإسرائيلية، الخميس، إن إيران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات، مملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب.

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