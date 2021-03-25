2021/03/25 | 19:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: هيئة الحشد مؤسسة رسمية ترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/25 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: هيئة الحشد مؤسسة رسمية ترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: هيئة الحشد مؤسسة رسمية ترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).