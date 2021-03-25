2021/03/25 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

انتقد الخبير الاقتصادي، محمد العامري، الخميس، تضييق الأجهزة الاقتصادية والأمنية الخناق على المنافذ في المحافظات الجنوبية فقط.

وقال العامري، في تصريح، لوكالة /المعلومة/، ان” الرقابة الحكومية على حركة دخول وخروج السلع التجارية والبضائع الأخرى تكون اشد تدقيقا في المنافذ الحدودية بالمحافظات الجنوب فيما تكون شبه منعدمة في منافذ الغربية والموصل والشمال”.

ونوه، الى ان” بعض السلع تتواجد بكثره في المحافظات الغربية والشمالية وبأثمان رخيصة جدا في حين ان حكومات الجنوب تسير أجهزة الامن الاقتصادي للبحث على البضائع المستوردة من بعض الدول او من الممنوع استيرادها الى العراق ويتم مصادرتها وحبس او تغريم من يقوم ببيعها”.

وأضاف، ان” قرارات منع الاستيراد لا تسري على جميع المحافظات فهي مطبقة اشد التطبيق في محافظات البصرة وميسان وبقية المحافظات الجنوبية التي لها منافذ رئيسية او ثانوية”.

وأشار الى ان” الحكومة ان كانت تظن بانها تستطيع حماية المنتج المحلي بهذا الشكل فهي واهمة وما هذه الا طريقة جديدة لاستهداف بعض المحافظات وتفضيل البعض الاخر بحجة حماية الاقتصاد”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الحكومة تضيق الخناق على المنافذ الجنوبية فقط والبقية محروسة بـالنوايا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: الحكومة تضيق الخناق على المنافذ الجنوبية فقط والبقية محروسة بـالنوايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).