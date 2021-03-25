التأنيث والتذكير هُما سبب عشقنا للحياة - أحمد دلول

2021/03/25 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_دلول على ضفاف البداية، تثاءب واستراح المكان، وكان الزمان يلازمه ما بين مَدّ وجزر.



والروح ساكن في سرمديته، لا تحدَّه ضفة أو بداية.



ثم ارتأى الروح أن يُبدع شيئا ما، ليبوح عبره عن لاشيئيته؛ فأوجد الجسد، ليُدَثّره وليكون قناعا له، وليستر هو للجسد عورة الفناء إلى حين، ثم كانت الكائنات.



ولما شاء الروح أن تستمرَ ......





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