الخارجية: وزيرا الأردن ومصر يزوران العراق غداً استعدادا للقمة الثلاثية

2021/03/25 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن وزيري الأردن ومصر سيزوران العراق غداً استعدادا للقمة الثلاثية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، سيصلان غداً إلى العراق، وسيكون في استقبالهما بمطار بغداد وزير الخارجية فؤاد حسين".وأضاف أن "هناك حوارات مهمة ستكون تتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة"، مبينا ان "الحوارات ستكون على جميع الصعد استعدادا لانعقاد القمة على المستوى الرئاسي في بغداد".

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