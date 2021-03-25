ائتلاف العبادي: أي عمل خارج أطر الدولة ’غير مقبول’

2021/03/25 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، بـ"مبادرة وطنية جادة تجاه أزمات الدولة"، فيما أشار إلى أن العمل خارج إطار الدولة غير مقبول.

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وقال الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 آذار 2021)، إن "أي عمل خارج أطر الدولة ومؤسساتها غير مقبول، وسيقود إلى المزيد من التشظي الوطني وانقسام الدولة وذهاب هيبتها والإضرار بمصالح المواطنين".

وأضاف، أن "الاعتراض على الأداء الحكومي، بل وحتى تغيير الحكومة، جائز وطبيعي في عُرف الأنظمة الديمقراطية، لكن ضمن أُطر الدستور والقانون والمؤسسات والصالح العام".

ويشير "النصر" إلى أنه ليس بمصلحة الدولة والشعب استمرار التصدع السياسي وتضارب الرؤى والسياسات تجاه أزمات الدولة، المطلوب التضامن لحل أزماتها ومواجهة التحديات.

وطالب الائتلاف بحسب البيان، بـ"مبادرة وطنية جادة للخروج بإطار اتفاق سياسي لتوحيد الرؤى والمواقف وايجاد حلول تجاه الأزمات الرئيسة للدولة، سياسياً واقتصادياً وسيادياً، ووفق قواعد الدستور والمصالح الوطنية، باعتبار أنّ بناء الدولة مهمة تضامنية تشترك فيها جميع مؤسسات وقوى الشعب".

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