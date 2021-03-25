الكاظمي يعلق على انتشار فصائل مسلحة في بغداد

2021/03/25 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن هناك من يحاول "ابتزاز" الدولة، مؤكدا أن الحكومة لهم بالمرصاد.

وقال الكاظمي خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، اليوم (25 اذار 2021)، إن "الصحافة والاعلام هما من قدما صورة العراق والعراق من البلدان التي قدمت الكثير من الشهداء الصحفيين".

واضاف، أن "هناك من يحاول ابتزاز الدولة بطريقة او بأخرى، لكن الحكومة لهم بالمرصاد"، مبينا ان "هناك وفود عالمية تسعى لزيارة العراق وهناك جهات مجهولة تسعى لازاحة هيبة العراق".

واوضح، أن "هناك جهات تسعى بث فسادها بشأن رواتب الموظفين لكن الحكومة بالمرصاد"، مشيرا الى أن "استعراض اليوم في بغداد هو محاولة لارباك الوضع الأمني وارباك العراقيين".

واكد الكاظمي أن "الحكومة الحالية وظيفتها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة"، موضحاً أن "الحكومة آمنت رواتب الموظفين للاشهر المقبلة".

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