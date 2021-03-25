2021/03/25 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الداخلية: لن ندخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الداخلية: لن ندخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الداخلية: لن ندخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).