2021/03/25 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: واهم من يعتقد ان السلاح يهدد الدولة

الكاظمي: استعراض اليوم هدفه إبعاد العراق عن دوره الحقيقي

الكاظمي: البعض يحاول ابتزاز الدولة تحت مسميات كاذبة

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