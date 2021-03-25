تحديد موعد استئناف دوري السلة الممتاز

2021/03/25 | 19:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..حدد الاتحاد العراقي بكرة السلة، موعد استئناف الدوري الممتاز للموسم 2020/ 2021.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي، ستستأنف يوم الاحد المقبل باقامة مباراتين”.واوضح ان “المباراتين ستكونان ضمن المرحلة الثانية من المسابقة، حيث سيواجه نفط البصرة فريق الشرطة على القاعة الاولمبية، فيما يلاقي نفط الشمال فريق النفط على قاعة كركوك”.وتوقف الدوري الممتاز بسبب استحقاق المنتخب الوطني بالتصفيات الاسيوية.



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