2021/03/25 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



قائممقام الرفاعي يقدم طلباً لإعفائه من منصبه المركز الخبري الوطني.

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