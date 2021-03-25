2021/03/25 | 19:35 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر:عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف هبوط الطلب، وقوة الدولار الأمريكي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط تعمق خسائرها لأكثر من 5%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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