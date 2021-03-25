عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات يهبط أدنى 1.6%

2021/03/25 | 19:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أدنى 1.6 بالمائة خلال تداولات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية.

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