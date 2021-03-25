بعد قولها الموضوع ليس من اختصاصها.. الداخلية تعلّق على استعراض

2021/03/25 | 19:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّقت وزارة الداخلية على الاستعراض العسكري الذي جرى في بغداد، لافتة إلى أن هيئة الحشد الشعبي ترفض التوجه غير القانوني.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في إطار المهام التنفيذية وواجباتها المنصوص عليها دستوريًا، المرتكزة بالأساس على حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة والظواهر الخارجة عن القانون، تود وزارة الداخلية أن تبيّن أنها ماضية في عملها بجوانبه الأمنية والعسكرية والخدمية وسوف لن تدخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام وإشعار مواطنينا الكرام بالطمأنينة وهيبة الدولة وعراقة مؤسساتها شاهدها في ذلك ملفات عديدة حسمت أغلبها، ولا زال العمل جار في القسم الآخر منها وصولًا إلى غلقه وحسمه وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية".

وأضاف البيان، "وتود الوزارة أن تبيّن أن هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة التي تدعم جهود وزارة الداخلية وتساندها في كل ما يعزّز السلم المجتمعي وترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني قد يقدم عليه البعض".

وتابع، "وستظل الداخلية وكما عهدها أبناء الشعب العراقي، صمام أمان العراق وسيادته وحفظ أمن واستقرار أبنائه".

وشهدت العاصمة في تطوّر سريع وغير مفهوم، انتشارًا مكثفًا لميليشيات موالية لإيران من بينهم عناصر "ربع الله"، في أول ظهور مسلّح لهم.

وأظهرت صور عناصر مدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة يتجولون بمركبات دفع رباعي في مركز العاصمة والطريق السريع وبعض مناطق شرقي بغداد، فيما قرأ أحد المسلحين بيانًا وسط إحدى شوارع الرئيسة.

وكان موقع "ألترا عراق" حاول الاستفهام من وزارة الداخلية حول ما إذا كان لديهم علم بالانتشار المسلح في العاصمة بغداد، إلا أن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، أحالنا إلى قيادة عمليات بغداد.

ويبيّن المحنا أنّ "الموضوع اختصاصات، وهذا الأمر مسؤوليته لدى قيادة عمليات بغداد وليست وزارة الداخلية"، وبينما وجه "ألترا عراق" سؤالًا مستغربًا إلى المحنا فيما إذا كان يقصد أنّ الداخلية غير مختصة بالأحداث التي تتعلق بـ"المسلحين"، ليجيب بالإثبات.

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